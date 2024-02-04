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Bingöl'de Umut Kervanı Derneği Ocak Ayında 291 Aileye Yardım Yaptı

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Umut Kervanı Derneği, Bingöl'de ocak ayında 291 aileye ayni ve nakdi yardımda bulunduğunu açıkladı. Yardımlar arasında gıda, kırmızı et, nakit, ev eşyası, giyim ve mutfak eşyası bulunuyor.

Bingöl'de Umut Kervanı Derneği tarafından ocak ayında 291 aileye ayni ve nakdi yardımda bulunuldu.

Umut Kervanı Derneği, Bingöl'de ocak ayına ait faaliyet raporunu açıkladı.

Bingöl Umut Kervanı Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Refik Gönül, toplumda dayanışmanın ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Gönül, şunları kaydetti:

"Bingöl'de ocak ayında; 159 aileye 105 bin 716 lira tutarında gıda yardımı, 73 aileye 48 bin lira tutarında kırmızı et yardımı, 17 aileye 26 bin 650 lira nakit yardımı, 5 aileye 31 bin 800 değerinde ev eşyası yardımı, 33 aileye 77 bin 735 lira değerinde giyim yardımı, 4 aileye 23 bin 478 lira değerinde mutfak eşyası yardımı olmak üzere toplamda 291 aileye 313 bin 379 liralık ayni ve nakdi yardımda bulunduk."

Kaynak: AA / Güncel

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