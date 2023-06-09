Bingöl'de ulaşımının zor olduğu Yoncalık Şelalesi dronla görüntülendi
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan dökülen Yoncalık Şelalesi dronla görüntülendi.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan dökülen Yoncalık Şelalesi dronla görüntülendi.
Yedisu ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yoncalık Şelalesi, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.
Çevre köylerde yaşayan az sayıda kişinin bildiği ve yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan dökülen şelaleye ulaşım da oldukça zor.
Kayalıklardan tırmanarak ulaşımın mümkün olduğu şelalenin eşsiz güzellikleri, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel