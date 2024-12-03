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Bingöl'de Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 44 Bin Makaron Ele Geçirildi

Bingöl'de Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 44 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonda, 23 bin 790'u içi tütünle doldurulmuş olmak üzere 44 bin makaron ele geçirildi. Jandarma, şüphelinin aracında ve evinde 100 kilo kıyılmış tütün ve diğer kaçak ürünlere ulaşarak adli işlem başlattı.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 23 bin 790'u içi tütün ile doldurulmuş olmak üzere 44 bin makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapanlara yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramada, 100 kilo gram kıyılmış tütün, 23 bin 790 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 21 bin boş makaron, sigara dolum makinesi, hava kompresörü, hassas terazi ve 70 sigara bandrolü ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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