Bingöl'de Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 197 Bin 300 Makaron Ele Geçirildi
Bingöl'de düzenlenen operasyonda, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 197 bin 300 makaron ve 16 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 197 bin 300 makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmalar neticesinde 64 bin 700'ü içi doldurulmuş 197 bin 300 makaron ile 16 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Bu kapsamda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel