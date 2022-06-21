Bingöl'de Türk Kızılay'dan kan bağışı kampanyası

Bingöl'de Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Genç Caddesi yeni Hükümet Konağı önünde kurulan Türk Kızılay kan bağışı tırında 2 günde 80 ünite kan bağışı yapıldı.

Türk Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi görevlisi Yunus Küçükkaya, bağışlanan kanların hastalara umut olduğunu söyledi.

Kan bağışı bekleyen insanların sesine kulak verilmesi gerektiğini ifade eden Küçükkaya, "Kan bağışı yaparak kanser ya da diyaliz hastasına, bir bebeğe, trafik kazasında yaralanan birine umut olabilirsiniz. Şimdi vakit birlik olma, yardımlaşma vakti. Kızılay azalan kan stoklarını arttırabilmek, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına kan bağışçılarını bekliyor." dedi.

6 ilde 48 hastanenin kan ihtiyacını karşılamak için kan bağış organizasyonları düzenlediklerini aktaran Küçükkaya, günümüz teknolojisi ile kanın tek kaynağının sağlıklı bireylerin yaptığı kan bağışları olduğuna işaret etti.

Küçükkaya, şunları kaydetti:

"Sağlıklı kişilerin vücudu kanı kendi üretmektedir. Fakat talasemi, lösemi ve kanser hastalarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için mutlaka düzenli olarak kan almaları gerekmektedir. Bunun dışında acil olarak yapılması gereken ameliyatlar için de kan ve kan ürünlerine ihtiyaç var. Kızılay ülke genelinde devlet ve özel tüm hastanelerin kan ihtiyacını karşılamaya çalışmakta. Kan bağışı hem vicdani bir sorumluluk hem de vicdani bir zorunluluktur."

18-65 yaş arası 50 kilogramın üzerinde olan her sağlıklı bireyin Türk Kızılay'a kan bağışı yapabileceğini ifade eden Küçükkaya, erkeklerin yılda 4, kadınların ise yılda 3 kez kan bağışlayabileceğini belirtti.

Kan bağışı tırı, 3 Temmuz'a kadar Bingöl'de bulunacak.