Bingöl'de trafik polislerinden bayram denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de trafik polislerinden bayram denetimi

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
 - Güncelleme:
Bingöl'de trafik polislerinden bayram denetimi

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama yapıyor.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama yapıyor.

Sorumluk alanlarındaki uygulama noktalarında çalışma yürüten ekipler, 36 aracı denetime tabi tuttu.

Sürücülere bilgilendirme ve uyarılarda bulunan ekipler, 56 kişiye kısa süreli trafik eğitimi verdi.

Vatandaşlara kırmızı düdük ve broşür de dağıtıldı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Bingöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title