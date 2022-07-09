Bingöl'de trafik polislerinden bayram denetimi Bingöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama yapıyor. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama yapıyor. Sorumluk alanlarındaki uygulama noktalarında çalışma yürüten ekipler, 36 aracı denetime tabi tuttu. Sürücülere bilgilendirme ve uyarılarda bulunan ekipler, 56 kişiye kısa süreli trafik eğitimi verdi. Vatandaşlara kırmızı düdük ve broşür de dağıtıldı. AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Bingöl Güncel Haberler

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