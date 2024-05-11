Bingöl'de trafik levhasına çarpan araçta 1 ölü, 3 yaralı
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç trafik bilgi levhasına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de trafik bilgi levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
B.S. idaresindeki 07 Z 0659 plakalı hafif ticari araç, Aftor İnalı Bulvarı'nda trafik bilgi levhasına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 12 yaşındaki Avşin S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.