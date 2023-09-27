Bingöl'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Serkan Girmenç yönetimindeki 19 SU 959 plakalı otomobil, Bingöl Genç kara yolunda karşı yönden gelen Yusuf Toprak idaresindeki 01 FL 333 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Serkan Girmenç olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan diğer aracın sürücüsü Yusuf Toprak ve 1 kişi sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel