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Bingöl'de Trafik Kazası Sonrası Organ Bağışı ile 4 Hayat Kurtarıldı

Bingöl'de Trafik Kazası Sonrası Organ Bağışı ile 4 Hayat Kurtarıldı
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Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin organları, 4 hastaya umut oldu. Ailesinin onayı ile gerçekleştiren organ bağışı, sağlık alanında önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Bingöl'de hafif ticari aracın sepetli motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin organları, 4 kişiyi hayata bağlayacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Genç kara yolunun Tugay Kavşağı mevkisinde 6 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan S.T'nin tedavi altına alındığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin onay vermesi sonucu S.T'nin 4 organı Ankara, Gaziantep ve Samsun'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı, organ bağışının hayati önem taşıdığını belirtti.

Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organlarının, gerekli uyumluluk testleri yapıldıktan sonra organ bekleyen hastalara umut ışığı olduğunu anlatan Tatlı, şunları kaydetti:

"Bu kritik süreci yakından takip etme fırsatı buldum. Bu operasyon, özverili bir emek, zaman ve koordinasyon gerektiren bir süreçtir. Sonucunda birçok hayata dokunabilmek, sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük çabanın en kıymetli karşılığıdır. Bu önemli görevin üstesinden başarıyla gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu, sağlık alanında Bingöl olarak ulaştığımız önemli bir seviyeyi de göstermektedir. Ayrıca, bu süreçte katkı sağlayan tüm ekip üyelerine ve hasta yakınlarına minnettarız. Bingöl Devlet Hastanesi yönetimine, Organ Bağışı Birimi'mize, Ankara ve Gaziantep'ten gelen ekipler ile hekim arkadaşlarımızdan ameliyathane ekibine kadar yoğun bir mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu organların, nakil bekleyen hastalarımıza şifa olmasını diliyor, bağışta bulunarak pek çok insana yaşam umudu sağlayan donörümüze ve bu süreçte bizlere destek olan ailesine şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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