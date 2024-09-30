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Bingöl'de Trafik Kazası: İneğe Çarpan Araçta Bir Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: İneğe Çarpan Araçta Bir Yaralı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın yola çıkan bir ineğe çarpması sonucu araçtaki bir kişi hafif yaralandı, inek ise hayatını kaybetti.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yola çıkan hafif ticari aracın çarptığı inek öldü, araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Karlıova ilçesi, Bingöl-Erzurum karayolunda meydana geldi. S.D yönetimindeki 35 BCS 402 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan ineğe çarptı. Kazada araçtaki A.D hafif yaralanırken, inek öldü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.D., ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yolda araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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