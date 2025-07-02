Bingöl'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan bir araç, karşı şeride geçerek diğer otomobille çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 LC 985 plakalı otomobil, Aftor İnalı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek ve 12 ACD 708 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 23 LC 985 plakalı otomobil, şarampole savruldu.

Kazada, araçlardaki 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi! Bursa'dan sonra bir ilimizde daha deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda

Jonathan David milli yıldızımızla takım arkadaşı oluyor
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.