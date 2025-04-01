Bingöl'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
Bingöl-Genç kara yolunda bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 KH 986 plakalı otomobil ile 12 EA 270 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Genç kara yolunun İçmeler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlardaki 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel