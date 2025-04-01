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Bingöl'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

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Bingöl-Genç kara yolunda bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 KH 986 plakalı otomobil ile 12 EA 270 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Genç kara yolunun İçmeler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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