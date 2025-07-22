Bingöl'de Trafik Kazası: 6 Yaşındaki Nisanur Onar Hayatını Kaybetti

Bingöl'de Trafik Kazası: 6 Yaşındaki Nisanur Onar Hayatını Kaybetti
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan hafif ticari araçtaki 6 yaşındaki Nisanur Onar hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki Nisanur Onar (6) öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe köyü mevkisinde meydana geldi. Bingöl yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 MHL 214 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, araçtaki H.O., S.O., S.O., N.Y., S.Y., araç sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanırken, Nisanur Onar hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nisanur'un cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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