Bingöl'de Trafik Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bingöl'de Trafik Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 yaşındaki N.O. yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kıraçtepe köyü mevkisinde 34 MHL 214 plakalı hafif ticari araç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 6 yaşındaki N.O hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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