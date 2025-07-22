Bingöl'de Trafik Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 yaşındaki N.O. yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kıraçtepe köyü mevkisinde 34 MHL 214 plakalı hafif ticari araç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 6 yaşındaki N.O hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel