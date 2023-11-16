Bingöl'de trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Diyarbakır Karayolu'nun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL