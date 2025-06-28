Bingöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de dört aracın karıştığı trafik kazasında 1'i bebek toplam 5 kişi yaralandı. Kazada, farklı araçların çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

T.G. idaresindeki 33 ALB 939 plakalı tır, D300 kara yolunun Simani Mahallesi mevkisinde, V.K. yönetimindeki 34 VS 0998 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere vurduktan sonra karşı şeride geçti ve jandarma personeli Y.S'nin kullandığı 53 ABY 424 plakalı araçla çarpıştı.

Y.S'nin aracı da kontrolden çıkarak, yol kenarında yolcu indiren M.S.T. yönetimindeki 16 BPB 495 plakalı otomobile arkadan çaptı.

Kazada, sürücüler Y.S. ve M.S.T. ile 34 VS 0998 plakalı araçta bulunan B.Ö, K.A. ve 1 yaşındaki M.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi

İBB soruşturmasında iki isme tahliye!
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.