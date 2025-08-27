Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

BİNGÖL'de hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 25 Ağustos akşam saatlerinde Gündoğdu Kavşağı'nda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerini ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Kazada, ters dönen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.