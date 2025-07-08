Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Bingöl-Erzurum kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bingöl- Erzurum kara yolu Ilıcalar beldesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 BCU 347 ve 44 NB 549 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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