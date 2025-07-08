Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

BİNGÖL'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bingöl-Erzurum kara yolu, Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Erzurum istikametinden gelen 27 BCU 347 plakalı hafif ticari araç ile Bingöl yönünden gelen 44 NB 549 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,