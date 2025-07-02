Bingöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
V.A. idaresindeki 12 AH 100 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ö.T. ve H.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel