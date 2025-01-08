Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Yaralandı
Bingöl-Muş Bulvarı'nda bir minibüs ile polis aracının çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.
E.K. idaresindeki 12 D 0191 plakalı minibüs, Bingöl- Muş Bulvarı Rabia Parkı mevkisindeki kavşakta trafik polislerine ait otomobil ile çarpıştı.
Kazada, 1 polis memuru yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.