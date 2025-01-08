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Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Yaralandı

Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Yaralandı
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Bingöl-Muş Bulvarı'nda bir minibüs ile polis aracının çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

E.K. idaresindeki 12 D 0191 plakalı minibüs, Bingöl- Muş Bulvarı Rabia Parkı mevkisindeki kavşakta trafik polislerine ait otomobil ile çarpıştı.

Kazada, 1 polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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