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Bingöl'de trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

Bingöl'de trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Metin A. idaresindeki 12 AAL 849 plakalı otomobil, Karlıova-Varto kara yolunun Kargapazarı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hacılar-Kızılağaç köy yolunda da 24 ABE 634 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Devlet Hastanesi Karlıova Bingöl Güncel Haberler

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