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Bingöl'de trafik ışıklarında bekleyen otomobil yandı

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Bingöl'de trafik ışıklarında bekleyen otomobil yandı

Bingöl'de trafik ışıklarında beklerken alev alan otomobil hasar gördü.

Bingöl'de trafik ışıklarında beklerken alev alan otomobil hasar gördü.

Bingöl- Muş Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında duran ve sürücüsü bilinmeyen 07 CLZ 85 plakalı otomobilin motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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