Bingöl'de trafik bilgi levhasına çarpan araçta 4 kişi yaralandı
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç trafik bilgi levhasına çarptı ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hemen müdahale için hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de trafik bilgi levhasına çarpan hafif ticari araçta 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
B.S. idaresindeki 07 Z 0659 plakalı hafif ticari araç, Aftor İnalı Bulvarı'nda trafik bilgi levhasına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.