BİNGÖL'DE TOGG İLGİSİ

BİNGÖL'e tanıtım çalışmaları kapsamında getirilen yerli ve milli otomobil Togg, bölge halkından yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli otomobil, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) T10X modeli, tanıtım çalışmaları kapsamında Bingöl'e getirildi. AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, otomobili kullanarak Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'ne getirdi, halk Togg'a yoğun ilgi gösterdi. Kimileri aracın içine girip yakından inceledi, kimi de telefonla özçekim yaptı. Otomobil hakkında bilgi veren Berdibek, "Bugün benzinsiz, mazotsuz, artık elektrikli, çağa uygun aracımızı geliştirmekle beraber, aracımız ilk defa, Bingöl'de sokaklarda ve Genç ilçemizde caddelerde. Vatandaşlarımızın yürürken yüzündeki tebessümü, milletimizin yüzündeki heyecanı görmeye değerdi. O yüzden milli gururumuz olan Togg, gün itibarıyla Bingöl'de. Bu konuda gerçek anlamda, millet adına hizmetlerini sunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı olarak Sayın Devlet Bahçeli Bey ile beraber ortaya konulan dünya görüşü, toplum tarafından benimsenmiştir ve benimsemeye de devam edecektir. Bu işe vesile olan beş Babayiğit'e de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Togg'u, görmeye gelen Osman Hulusi de "Ben aracı bu kadar beklemiyordum. Reklamlarda daha güzel göründüğünü sanıyoruz ama burada içine binince daha güzel olduğunu gördük. Aracımızla gurur duyduk, Allah'a şükürler olsun. Memleketimize, ülkemize yerli otomobil kazandırıldığı için mutluyuz. 2024 yılında seri üretime geçilecekmiş. Ülkemiz için hayırlısı olsun. Daha güzelleri olur inşallah. İnanmayanlar var, gelip görsünler. Allah'a şükürler olsun bugünleri de gördük" dedi. (DHA)