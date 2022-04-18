Bingöl'de tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'ün Genç ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Genç- Bingöl kara yolunun ilçe girişi yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın dorse kısmında yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü tırı güvenli alana park ederek itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel