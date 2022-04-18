Bingöl'de tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Bingöl'de tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Genç- Bingöl kara yolunun ilçe girişi yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın dorse kısmında yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü tırı güvenli alana park ederek itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

İtfaiye, Yangın, Bingöl, Güncel, Haberler

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