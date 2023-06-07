Bingöl'de Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Bingöl-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, tır ile kamyonet çarpıştı ve biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.