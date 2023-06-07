Bingöl'de Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Bingöl-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, tır ile kamyonet çarpıştı ve biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada, biri ağır iki kişi yaralandı.
Bingöl- Erzurum kara yolunda, plakaları öğrenilemeyen, Niyazi Alagöz yönetimindeki tır ile Mahmut Çiçek'in kullandığı kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan sürücü Alagöz, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar Alagöz ve Çiçek, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Alagöz'ün, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel