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Bingöl'de tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bingöl'de tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Bingöl'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bingöl'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Sinan Emsan idaresindeki 33 AFN 135 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun Kuruca mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki tırla çarpıştı.

Sürücü Emsan ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bingöl Güncel Haberler

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