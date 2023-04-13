Bingöl'de tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Bingöl'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Bingöl'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Sinan Emsan idaresindeki 33 AFN 135 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun Kuruca mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki tırla çarpıştı.
Sürücü Emsan ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel