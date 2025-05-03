Bingöl'de Ters Laleler Baharı Müjdeliyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde halk arasında 'ağlayan gelin' ve 'hüzün çiçeği' olarak bilinen ters laleler, baharın gelişiyle birlikte açarak doğayı renklendiriyor. Doğaseverler ve fotoğraf meraklıları için görsel bir şölen sunan bu çiçekler, baharın habercisi oldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ters laleler açtı.
İlçede halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak nitelendirilen ters laleler, baharın gelişiyle açtı.
İlçede baharda açan ters laleler, doğayı renklendirdi. Görsel şölen oluşturan ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf meraklılarına baharı müjdeledi.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel