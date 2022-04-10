Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak imha edildi.
BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca 07 Nisan'da Genç ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış-6 operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak tespit edildi. Sığınak, içindeki yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.