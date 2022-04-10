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Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı - Aziz Önal - Güncel
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Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak imha edildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 07 Nisan'da Genç ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış-6 operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak tespit edildi. Sığınak, içindeki yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.


Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

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