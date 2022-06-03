Bingöl'de teröristlerin 2 sığınağı imha edildi - Haberler

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Bingöl'de teröristlerin 2 sığınağı imha edildi

Demirören Haber Ajansı - Aziz Önal - Güncel
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Bingöl'de teröristlerin 2 sığınağı imha edildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, teröristler tarafından kullanılan 2 sığınak, içindeki el yapımı patlayıcı (EYP) ve diğer malzemeler ile imha edildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, teröristler tarafından kullanılan 2 sığınak, içindeki el yapımı patlayıcı (EYP) ve diğer malzemeler ile imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalındaki arazi arama-tarama faaliyetinde, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Aramalarda 1 EYP ile çeşitli gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar, içindeki malzemelerle imha edildi.


Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

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