Bingöl'de teröristlerin 2 sığınağı imha edildi - Haberler

Bingöl'de teröristlerin 2 sığınağı imha edildi BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, teröristler tarafından kullanılan 2 sığınak, içindeki el yapımı patlayıcı (EYP) ve diğer malzemeler ile imha edildi. BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, teröristler tarafından kullanılan 2 sığınak, içindeki el yapımı patlayıcı (EYP) ve diğer malzemeler ile imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalındaki arazi arama-tarama faaliyetinde, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Aramalarda 1 EYP ile çeşitli gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar, içindeki malzemelerle imha edildi. Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel Güncel Haberler

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