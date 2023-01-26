Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği bulundu Güncel Haberler Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlere ait 3 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlere ait 3 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda ilçe kırsalında düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör ve 351 mermi ele geçirdi. Kaynak: AA / Güncel Bingöl Piyade PKK Güncel Haberler

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