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Bingöl'de Temmuz Ayında 130 Trafik Kazası Meydana Geldi

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Bingöl'de temmuz ayı içinde yaralanmalı ve maddi hasarlı olmak üzere toplamda 130 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda hayatını kaybeden olmazken, 153 kişi de yaralandı.

Bingöl'de temmuz ayı içinde yaralanmalı ve maddi hasarlı olmak üzere toplamda 130 trafik kazası meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bingöl'ün temmuz ayı kaza istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre, Bingöl'de Temmuz ayı içinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazası 82, maddi hasarlı trafik kazası 48 olmak üzere toplamda 130 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda hayatını kaybeden olmazken, 153 kişi de yaralandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Bingöl Güncel Haberler

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