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Bingöl'de Tartışma Sonucu Bir Kişi Tabancayla Öldürüldü

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Bingöl'de yaşanan olayda, Fatih Bayar isimli kişi, husumetli olduğu M.T. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından M.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BİNGÖL'de Fatih Bayar (37), tartıştığı husumetlisi M.T. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Saray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. M.T. ile henüz bilinmeyen nedenle aralarında husumet bulunan Fatih Bayar tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada M.T., yanında getirdiği tabancayla Bayar'a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bayar'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kaçan M.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.T.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Bingöl Olaylar Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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