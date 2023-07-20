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Bingöl'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bingöl'ün Genç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sürekli Köyü mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

Bingöl Güncel Haberler

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