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Bingöl'de Tarihi Eser Operasyonu: 63 Obje Ele Geçirildi, 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 63 obje ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 63 obje ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktasında icra ettikleri faaliyet sırasında bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 63 obje buldu.

Araçtaki B.Ç. ve S.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Solhan Bingöl Hırsızlık Suç Dünya Güncel Haberler

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