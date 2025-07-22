Bingöl'de Takla Atan Araçta 6 Yaşındaki Kız Çocuk Hayatını Kaybetti

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki Nisanur Onar hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu gerçekleşti.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki Nisanur Onar (6) öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe köyü mevkisinde meydana geldi. Bingöl yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 MHL 214 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, araçtaki H.O., S.O., S.O., N.Y., S.Y., araç sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanırken, Nisanur Onar hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nisanur'un cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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