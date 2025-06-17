Bingöl'de Su Kesintisi Protestosu

BİNGÖL'de bir süredir su kesintisi yaşayan Mirzan Mahallesi sakinleri, belediye binası önüne yürüyerek gerçekleştirdikleri protesto ile sorunun çözülmesini istedi.

Bingöl'ün merkez Mirzan Mahallesi'nin bir bölümünde yaklaşık 2 yıldır belirli aralıklarla yaşanan su kesintileri nedeniyle mahalle sakinleri, Türkçe ve Zazaca yazılı pankartlarla Bingöl Belediyesi hizmet binasına yürüdü. Toplanan grup, mahallelerindeki su sorununun çözülmesini istedi. Bingöl Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Demir, toplanan grupla görüşerek, taleplerini dinledi. Demir, daha sonra mahalle muhtarı ve bazı mahalle sakinleriyle birlikte belediye binasında konuya ilişkin toplantı düzenledi.

'GEÇİCİ OLARAK HATLARA DESTEK SAĞLANACAK'

Bingöl Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise içme suyu teminiyle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Karlıova ilçesine bağlı Bahçe ve Kaynak köylerinden Bingöl'e içme suyu aktarımı devam etmektedir. Su debisi saniyede 300 litreden 585 litreye çıkarıldı. 13 kilometrelik isale hattının 8,5 kilometresi tamamlandı, kalan 4,5 kilometrede çalışmalar sürüyor. Kurudere'de 5 bin tonluk içme suyu deposu inşa ediliyor. Ayrıca 300 ve 500 milimetre çapındaki 5 kilometrelik bağlantı hattı tamamlandı. Yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarını en aza indirmek amacıyla sondaj çalışmalarımız da devam ediyor. Bu çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, geçici olarak hatlara destek sağlanacaktır" denildi.