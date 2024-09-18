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Bingöl'de Sosyal Hizmet Kurumlarına Denetim

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Bingöl'deki sosyal hizmet kurumlarına denetim gerçekleştirerek hizmet kalitesinin artırılması için önemli adımlar attı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Bakanlıklarına bağlı kurumlarda denetim gerçekleştirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kurumlara yönelik kapsamlı denetimler sürüyor.

İl Müdürü Aksoy ve kurum çalışanları bakanlıklarına bağlı kurumlardaki hizmetleri denetimlerle kontrol etti.

Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması ve çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan ziyaretler sırasında kurumların fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alındı.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi, niteliklerinin artırılması noktasında istişarelerde ve uyarılarda bulunan Aksoy, daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Aksoy, bağlı kuruluşlarda devam eden güçlendirme çalışmalarını da inceleyerek, detaylı bilgi aldı.

Denetimlerde eksikliklerin daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

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