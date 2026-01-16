Bingöl'de 21 milyon TL'lik 2 projenin protokolü imzalandı

BİNGÖL'de Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2025 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan ve toplam bütçesi 21 milyon TL olan 2 projenin protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) koordinasyonunda yürütülen SOGEP kapsamında Bingöl'den sunulan 'Kaliteli Süt Üretimi ile Kırsalda Ekonomik Dönüşüm' ve ' Bingöl'ün Coğrafi Hazineleri Yerelden Ulusala Taşınıyor' projeleri başarılı bulunarak hibe almaya hak kazandı. Projelerin imza töreni Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, 'Kaliteli Süt Üretimi ile Kırsal Ekonomik Dönüşüm Projesi'nin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle yürütüleceğini söyledi. Vali Usta, "Bu projemizin 7,5 milyon lirası hibe, kalan 7,5 milyon lirası ise paydaş kurumlarımız tarafından karşılanacaktır. Proje kapsamında süt toplama aracı temin edilecek, süt toplama merkezi kurulacak ve analiz laboratuvarları oluşturulacaktır. Böylece soğuk zincir ve hijyen standartları güçlendirilerek kaliteli ve güvenilir süt üretimi sağlanacaktır" dedi.

BİNGÖL BALI VE SİVAN DUT PEKMEZİ MARKALAŞIYOR

İkinci projenin ise Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde yürütülecek olan 'Bingöl'ün Coğrafi Hazineleri Yerelden Ulusala Taşınıyor Projesi' olduğunu aktaran Vali Usta, Bingöl'ün AB coğrafi işaret tescilli ürünlerinin katma değerli hale getirileceğini vurguladı. Vali Usta, "6 milyon lira bütçeli bu projemizle Bingöl balından tüp bal, coğrafi işaretli Sivan dut pekmezinden tüp pekmez, bal bazlı şekerlemeler, drajeler ve krokanlar üretilecektir. Ürünler e-ticaret ve ulusal market zincirleri aracılığıyla pazarlanacaktır. Ayrıca özellikle kadın üreticilerimize yönelik eğitimlerle üretim kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Vali Usta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan projelerin Bingöl'ün kalkınmasına önemli katkılar sunacağını belirterek, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,