Bingöl'de Sıvı Gübre Yüklü Tankerler Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncel Haberler
Bingöl'de sıvı gübre yüklü iki tankerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Bingöl'de sıvı gübre yüklü iki tankerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 12 AAL 388 ve 12 AAF 084 plakalı tankerler, Bingöl Havaalanı yolunda çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel