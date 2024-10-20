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Bingöl'de silahlı saldırıda ölen iki kişi anıldı

Bingöl'de silahlı saldırıda ölen iki kişi anıldı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 10 yıl önce uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cengiz Tiryaki ve Fethi Yalçın için anma programı düzenlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 10 yıl önce uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cengiz Tiryaki ve Fethi Yalçın için anma programı düzenlendi.

HÜDA PAR Karlıova Gençlik Kolları tarafından ilçeye bağlı Serpmekaya köyü ve Kale Mahallesi'nde mezarları başında düzenlenen anma etkinliğinin ardından Ulu Cami Konferans Salonu'nda da program gerçekleştirildi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, burada yaptığı konuşmada, 6-8 Ekim 2014'te gerçekleştirilen saldırılara tepkisini dile getirerek, "Yasin Börü ve arkadaşları mazlum, ihtiyaç sahibi kimsesizlere yardım kolilerini ulaştırmaya çalışıyorlardı ve kurban eti dağıtmaya çalışıyorlardı. Maalesef bu kardeşlerimiz Diyarbakır sokaklarında şehit edildiler." dedi.

Oğraş, uğradıkları silahlı saldırılar sonucu hayatını kaybeden Cengiz Tiryaki ve Fethi Yalçın'ı da anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

İsrail'in Filistin'e saldırılarına da tepki gösteren Oğraş, hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

Daha sonra sinevizyon gösterimi yapıldı, şiirler okundu.

Program, okunan dualarla sona erdi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel

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