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Bingöl'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Tutuklama

Bingöl'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Tutuklama
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Bingöl'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, 8 tabanca ve diğer silah malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada 8 tabanca, 9 şarjör, 1 ruhsatsız av tüfeği, 77 fişek, 1 mermi ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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