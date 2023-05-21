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Bingöl'de Şiddetli Sağanak Etkili Oldu

Bingöl'de Şiddetli Sağanak Etkili Oldu

Güncel Haberler

Bingöl'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte aralıklarla devam eden sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı yol, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bingöl'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı yol, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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Kaynak: AA / Güncel

Bingöl Güncel Haberler

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