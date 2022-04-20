BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; YURDUN ÇATISI UÇTU, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

BİNGÖL'de, şiddetli rüzgarda öğrenci yurdunun çatısı uçtu; düşen parçalar, 5 araçta hasara neden oldu. Minarenin uzun süre sallanması ise kameraya yansıdı.

Kentte dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Karşıyaka Mahallesi'ndeki Hazreti Osman Camisi'nin minaresi, uzun süre sallandı. Minarenin rüzgarda sağa sola doğru gidip geldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İnönü Mahallesi'nde de öğrenci yurdunun çatısı uçarken, düşen parçalar, 5 araca hasar verdi. Bu anlar da kameraya yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel