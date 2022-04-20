Bingöl'de şiddetli rüzgar cami minaresini salladı... O anlar kamerada - Haberler

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Bingöl'de şiddetli rüzgar cami minaresini salladı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Muhammet Ali Çiftçi - Güncel
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Bingöl'de şiddetli rüzgar cami minaresini salladı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de şiddetli rüzgar cami minaresini salladı... O anlar kamerada

BİNGÖL Bingöl'de dün etkili olan şiddetli rüzgarın bir caminin minaresini sallama anları cep telefonuna kamerasına yansıdı.

Bingöl genelinde dün başlayan rüzgar, akşam saatlerinde bir anda şiddetini arttırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde birçok binanın çatısı uçtu. Şiddetli rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir cami minaresi sallandı. Minarenin sağa sola sallanması da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yine merkeze bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu. Yola düşen çatıların kağıt gibi savrulması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Güncel

Bingöl, Güncel, Haberler

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