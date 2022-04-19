Bingöl'de şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatıları 5 araca zarar verdi.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatıları 5 araca zarar verdi.
Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
İnönü Mahallesi'nde bir öğrenci yurdunun çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatının parçaları, park halindeki 5 araca isabet etti.
Araçlarda hasar meydana gelirken polis, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel