Bingöl'de şiddetli fırtınada onardığı çatıyla düşen kişi öldü
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Bingöl'ün Genç ilçesinde şiddetli fırtınada onardığı çatıyla düşen kişi hayatını kaybetti.
Bingöl'ün Genç ilçesinde şiddetli fırtınada onardığı çatıyla düşen kişi hayatını kaybetti.
Kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Genç ilçesi Direkli köyünde imam hatip olarak görev yapan Mesut Pirildar (45) rüzgarın etkisiyle uçma riski baş gösteren evin çatısını onarmak için çatıya çıktı.
Fırtınanın kopardığı çatıyla zemine düşen Pirildar olay yerinde öldü.
Cenaze otopsi için Genç Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel