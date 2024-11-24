Bingöl'de Şeytan Dağları'nın Zirvesine Kar Yağdı
Bingöl'de 2 bin 900 rakımlı Şeytan Dağları'nın zirvesine kar yağdı. Hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu ve dağın zirvesi beyaz örtü ile kaplandı.
Bingöl'de 2 bin 900 rakımlı Şeytan Dağları'nın zirvesine kar yağdı.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Yağışla, Yedisu, Karlıova ve Kiğı ilçeleri sınırları içerisinde yer alan 2 bin 900 metre yüksekliğindeki Şeytan Dağları'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.
Dağın kar ve sis ile kaplı zirvesi dronla görüntülendi.