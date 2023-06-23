Bingöl'de Sel Felaketi: 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Bingöl'de dolu ve sağanak yağış tarım alanlarına zarar verdi

Sel felaketinde 6 ahır zarar görürken 4 büyükbaş hayvan telef oldu

BİNGÖL - Bingöllün Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyünde yaşanan sel felaketinde ahır ve tarım alanları zarar gördü.

Solhan'a yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan Asmakaya Köyün de saat 17.00 sularında etkili olan yağmur ve dolu sele neden oldu. Derenin taşması sonucunda yaşanan sel felaketinde 4 ekili bahçe ve 6 ahır hasar görürken 4 tane büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklama yapan Köy Muhtarı Ünal Özdaş, 4 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirterek, "Saat 17.00 civarıydı. Aniden bastıran dolu ve yağmur köyümüzde sele neden oldu. üç defa aynı durumu yaşadık. Dar yapılan dere suyu taşımadı ve sel köyün içine girdi. Yeni ektiğimiz bahçelerimiz çamura gömüldü. 6 ahır zarar görürken 4 tane büyük baş hayvanımız ise enkaz altında kalarak telef oldu. Şuan köye giriş çıkışlar kapalı" dedi.